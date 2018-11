POL-ESW: Pressebericht vom 26.11.18

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra befuhr gestern Abend, um 20:43 Uhr, die B 27 von Bad Sooden-Allendorf in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Albungen verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Auto, das sich im Anschluss drehte und auf der Gegenspur in die dortigen Leitplanken pralle. Am Fahrzeug und der Leitplanke entstand Sachschaden.

Um 18:25 Uhr befuhr gestern Abend eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Meißner die L 3241 von Eschwege in Richtung Abterode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das anschließend davon lief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Wehretal befuhr gestern Vormittag, um 11:47 Uhr, die Mühlenstraße in Eltmannshausen. Sie beabsichtigte die Soodener Straße (B 27) in Richtung Oberhone zu überqueren. Dabei übersah sie den Pkw einer 58-jährigen aus Eschwege, die in Richtung Oetmannshausen unterwegs war. Durch den Aufprall drehte sich der Pkw der 58-Jährigen und prallte noch gegen ein Geländer am Fahrbahnrand. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt; an den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Diebstahl, Sachbeschädigung

In der vergangenen Nacht versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Dünzebacher Straße in Eschwege (Edeka-Markt), den dort aufgestellten Lebensmittelautomaten aufzubrechen. Weiterhin wurde die angebrachte Videokamera beschädigt. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben; Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 06:12 Uhr befuhr gestern Morgen eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Wehretal die B 27 von der Autobahn kommend in Richtung Neu-Eichenberg. In der Gemarkung von Hebenshausen kreuzte eine Wildschweinrotte die Bundesstraße, wobei eines der Tiere von dem Pkw erfasst und tödlich verletzt wurde. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Einbruch

Unbekannte Täter drangen am vergangene Wochenende in der Straße "Hinter den Teichhöfen" in Witzenhausen in ein Wohnhaus ein. Dabei wurde ein Fenster aufgehebelt und das Erdgeschoss nahezu komplett durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen fehlt eine Münzsammlung im Wert von ca. 300 EUR. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise an die Kripo unter 05651/9250.

Polizeidirektion Werra-Meißner, Pressestelle, KHK Künstler

