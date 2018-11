POL-ESW: Pressemitteilung Polizeidirektion Werra-Meißner

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Verkehrsunfälle Diebstahl, Sachbeschädigung Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am vergangenen Mittwoch auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Straße Jardin-de-Saint-Mande in Eschwege. Hier wurde das beschädigte Fahrzeug von seinem Besitzer zwischen 16.00 und 19.00 Uhr abgestellt. In diesem Zeitraum stieß ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen den Pkw des 27-jährigen Eschwegers. Anschließend entfernte sich der Unfallfahrer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Schaden von 1500 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschwege 05651/925-0 entgegen.

In Niederhone, Landstraße, wurde am Donnerstagmorgen, zwischen 04.00 und 12.30 Uhr, ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Hierbei streifte der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren den parkenden Pkw. Es entstand ein Schaden von 100 EUR. Anschließend setzte das unfallverursachende Fahrzeug seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschwege 05651/925-0 entgegen.

Am Donnerstagabend, gegen 20.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall nahe Wanfried. Hierbei fuhr ein 54-jähriger Mann aus Sontra die Landesstraße 3244 aus Richtung Ortslage Wanfried kommend in Richtung Bundesstraße 249. Im Einmündungsbereich der Kreisstraße 13 verlor der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die dort rechtsseitig befindliche Schutzplanke. Dabei entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 11.000,- EUR.

Im Rahmen einer Kontrollaktion bzgl. Alkohol und Drogen im Straßenverkehr wurden am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 27, nähe Albungen, 3 Fahrzeugführer festgestellt, die ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt haben. Bei den jeweiligen Fahrern wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt.

In den frühen Morgenstunden des Freitag kam es zu einem Brand von Altpapier in der Ermschwerder Straße in Witzenhausen. Hierbei wurde das Schaufenster und die darüber befindliche Markise von einem Sanitätshaus beschädigt. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizeistation Witzenhausen unter 05542/9304-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner, Pressestelle

