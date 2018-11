POL-ESW: Verkehrsunfall

Eschwege (ots) - Um 06:55 Uhr ereignete sich heute Morgen in der Landstraße in Ringgau-Netra ein Auffahrunfall, nachdem ein Pkw seine Geschwindigkeit verringerte, da er nach links in den Leimbachsweg einbiegen wollte. Ein nachfolgender 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege und ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meinhard hielten ebenfalls an, was dem nun folgenden 22-jährigen Pkw-Fahrer aus Weißenborn nicht mehr gelang. Dieser fuhr ungebremst auf den Pkw des 49-jährigen auf, dessen Fahrzeug auf den Pkw des 51-jährigen geschoben wurde. Der 22-jährige verletzte sich im Kopfbereich und wurde in das Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge des 22- und 49-jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 11.000 EUR. Ebenfalls im Einsatz war die Feuerwehr.

