POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Wildunfälle

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 07:25 Uhr, eine 47-jährige Pkw-Fahrerin aus Weißenborn, die die L 3300 in Richtung Oberdünzebach befuhr. Das Reh lief anschließend davon; am Pkw entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Um 18:25 Uhr befuhr gestern Abend eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Meißner die L 3243 von Germerode in Richtung Abterode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das über die Motorhaube geschleudert wurde. Sachschaden: ca. 800 EUR.

Eine Rotte Wildschweine überquerte gestern Abend, um 22:30 Uhr, die B 27 in der Gemarkung von Eschwege-Eltmannshausen. Eines der Tiere wurde dann noch von dem Pkw eines 35-jährigen aus Pfaffschwende angefahren, wodurch es am Unfallort verendete. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1800 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

Um 18:10 Uhr befuhr gestern Abend ein 41-jähriger aus der Ukraine mit einem Sattelzug die K 42 von Laudenbach in Richtung Rommerode. Im Bereich einer Steigung und bei winterlichen Straßenverhältnissen kam er mit dem Sattelzug ins Rutschen und in der Folge mit der Zugmaschine nach rechts in den Straßengraben ab. Der Auflieger stellte sich quer zur Fahrbahn und blockierte beide Fahrspuren. Die Zugmaschine musste durch einen Abschlepper geborgen werden, erst dann konnte die Fahrt fortgesetzt werden. Die K 42 war gegen 20:45 Uhr wieder frei. Schaden: ca. 300 EUR.

Ein Auffahrunfall ereignete sich um 14.10 Uhr am gestrigen Tag in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau-Walburg. Nach Angabe eines 55-jährigen aus Hessisch Lichtenau hätte die vor ihm fahrende 64-jährige Pkw-Fahrerin aus Helsa unvermittelt abgestoppt, so dass er nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und mit seinem Pkw auffuhr. Das Auto der 55-jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf ein Grundstück geschoben, wo es an einer Steinmauer zum Stehen kam. Die Fahrerin konnte zum Unfallhergang noch keine Angaben machen, da sie leicht verletzt wurde und bereits auf dem Weg ins Krankenhaus war. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

Um 13:30 Uhr befuhr gestern Mittag eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen die B 451 in Richtung Großalmerode. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über den Pkw und kam nach links von der Bundesstraße ab. Das Auto prallte gegen die Schutzplanken, wodurch ein Sachaschaden von ca. 6000 EUR entstand.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Um 08:10 Uhr kollidierte gestern Morgen ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen beim Ausparken mit dem geparkten Pkw eines 29-jährigen aus Witzenhausen. Der Unfall ereignete sich auf dem Anwohnerparkplatz "Am Schwiemelgraben" in Witzenhausen. Der Sachschaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben.

Polizeidirektion Werra-Meißner, Pressestelle, KHK Künstler

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

