POL-ESW: Pressebericht vom 20.11.18

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

versuchter Einbruch

Ein versuchter Einbruch wird aus Wehretal-Reichensachsen angezeigt. Am gestrigen Montag versuchten unbekannte Täter zwischen 17:30 Uhr und 18:50 Uhr in der Blaue-Kuppe-Straße in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Dazu wurde ein Fenster aufgehebelt und auch geöffnet. Möglicherweise wurden der/ die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört, so dass kein Eindringen in das Haus stattfand. Sachschaden: ca. 500 EUR; Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 07:50 Uhr, eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Herleshausen, die auf der K 28 zwischen Ulfen und Sontra unterwegs war. Das Reh erlag den Verletzungen; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Um 12:45 Uhr ereignete sich gestern Mittag in der Bahnhofstraße in Sontra ein Verkehrsunfall bei dem eine 47-Jährige aus Sontra leicht verletzt wurde. Zur Unfallzeit parkte ein 40-jähriger Techniker der Deutschen Bahn mit seinem Pkw auf dem Durchgangsweg für Fußgänger zu den Gleisen, wo er Arbeiten durchführte. Nach Beendigung dieser Arbeiten fuhr er rückwärts in Richtung Bahnhofsvorplatz, wobei er die Fußgängerin hinter seinem Fahrzeug übersah, die dadurch zu Boden fiel und über Schmerzen im Handgelenk- und Oberschenkelbereich klagte. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Um 14:35 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 20-jähriger aus Eschwege mit einem Klein-Lkw (Sprinter) die Eisenbergstraße in Großalmerode. Im Einmündungsbereich zur Straße "In den Steinen" missachtete er die Vorfahrt eines 51-jährigen Pkw-Fahrers aus Großalmerode, der in Richtung der Ortschaft Faulbach unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden der 51-Jährige sowie der Mitfahrer (sechsjähriges Kind) verletzt und in das Klinikum nach Kassel gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 17.000 EUR angegeben.

Diebstahl, Sachbeschädigung

In einem unbemerkten Augenblich wurde am gestrigen Nachmittag aus dem Personalraum eines Geschäftes in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau ein Mobiltelefon und die Geldbörse entwendet. Gegen 14:50 Uhr betrat ein unbekannter Täter die Sozialräume, wo auch die 41-Jährige Geschädigte aus Hessisch Lichtenau ihre Handtasche abgelegt hatte. Aus dieser wurde die aufgeführten Gegenstände entwendet. Im Portmonee befanden sich neben persönlichen Papieren auch ca. 20 EUR Bargeld. Tatverdächtig ist ein vermutlich Deutscher, sprach akzentfrei Deutsch, 170-180 cm groß, sportliche Figur, ca. 30 Jahre alt, Glatze; er trug eine schwarze Winterjacke mit weißen Elementen. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfälle

Um 19:40 Uhr befuhr gestern Abend ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meinhard die B 27 in Richtung Witzenhausen. In der Gemarkung von Werleshausen kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das am Unfallort verendete. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Beim Befahren des Parkplatzes im Laubenweg in Witzenhausen (Lidl) streifte gestern Nachmittag, um 17:40 Uhr, der 64-jährige Fahrer eines slowakischen Sattelzuges einen dort geparkten Pkw Renault einer 55-jährigen aus Witzenhausen. An deren Fahrzeug entstand Sachschaden; der Sattelzug blieb unbeschädigt.

