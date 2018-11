POL-ESW: Brand im Mehrfamilienhaus

Eschwege (ots) - Um 15:59 Uhr wurde gestern Nachmittag ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Domkeweg in Witzenhausen gemeldet. Bereits um 16:09 Uhr war der Brand durch die örtliche Feuerwehr gelöscht. Zuvor hatten die Bewohner das Mehrfamilienhaus verlassen. Die Ermittlungen ergaben, dass durch unsachgemäße Entsorgung von noch nicht ganz erkalteter Kaminasche der Mülleimer zu schwelen begann, ein offenes Feuer entstand nicht. Jedoch kam es zu einer starken Rauchentwicklung, worauf der Rauchmelder auslöste. Die 29-jähriger Wohnungsinhaberin wurde zur Überwachung (Rauchgas) in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben.

