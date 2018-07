POL-ESW: Pressebericht vom 06.07.18 (2)

Eschwege (ots) - Verkehrsunfall

Um 08:33 Uhr befuhr heute Morgen eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Nentershausen die L 3249 von Weißenhasel kommend in Richtung Hornel. Dabei fuhr sie aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands auf einen vorausfahrenden Kleinbus auf, der von einem 39-jährigen aus Alheim gefahren wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR.

Sachbeschädigungen

Um 12:30 Uhr wurde heute in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen ein großflächiges Graffiti auf das Gebäude der Unterkunft für unbegleitete minderjährige Ausländer festgellt. Mit "Blickrichtung" zum angrenzenden Finanzamt finden sich dort die Schriftzüge "DEIN GELD für Panzer" und "sie benutzen EUCH". Zudem wurde ein stilisierter Panzer aufgemalt. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Eschweger Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Ebenfalls durch Graffitischmierereien beschädigt wurde in Großalmerode-Epterode auf dem dortigen öffentlichen Grillplatz "Am Holzrain" der dort gemauerte Ofen. Weiterhin wurde auf die Dunstabzugshaube des Grills der Schriftzug "Art this way" aufgesprüht. Die Sprühereien wurden am 04.07.18, um 08:00 Uhr festgestellt. Der Schaden wird mit 200 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

