POL-ESW: Einbruch in Wohnhaus; Unfallflucht

Eschwege (ots) - Einbruch

Ein Wohnungseinbruch wird heute Morgen aus Großalmerode angezeigt. Zwischen dem 04.07.18 und heute früh, 06:15 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Großer Berg" ein und entwendeten aus der Wohnung Bargeld. Durch Zeugen wurde am gestrigen Nachmittag, zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr, im Bereich des Tatortes ein Mann gesehen, der wie folgt beschrieben werden kann: Schmale Gestalt, ca. 185 cm groß, dunkle Haare und brauner Teint. Er trug dunkle Bekleidung und hatte eine Edeka-Tüte bei sich. Der Schaden beträgt ca. 1000 EUR. Hinweise nimmt die Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Verkehrsunfall

Eine Unfallflucht ereignete sich gestern Nachmittag auf der B 400 in der Gemarkung von Sontra-Ulfen. Gegen 17.45 Uhr fuhr ein 31-jähriger aus Eisenberg mit einem Van in Richtung Breitau, als ihm ein weißer Sprinter über die Fahrbahnmitte hinaus entgegenkam. Dadurch kollidierte die Außenspiegel aneinander, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR entstand. Der weiße Sprinter fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise: 05653/97660.

