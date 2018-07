POL-ESW: Pressemitteilung vom 04.07.2018

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfall

Zum Zusammenstoß mit einer Hirschkuh ist es gestern gegen 04.45h auf der Landstraße zwischen Reichensachasen und Vierbach gekommen. Ein 44-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Meißner fuhr in Richtung Vierbach, als das Tier unerwartet auf die Straße lief. Der Mann versuchte noch nach links auszuweichen, touchierte das Tier aber mit der rechten Fahrzeugseite. Die Hirschkuh lief anschließend weiter. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 700.- Euro.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Ein 42-jähriger Mann aus Sontra fuhr gestern um 18.00h mit einem Mercedes Sprinter auf der Straße "Niederstadt" in Richtung Stadtmitte. Im Verlauf der Strecke wollte er nach rechts einparken und streifte dabei aus Unachtsamkeit eine dort aufgestellte Sitzbank. Dabei entstand am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von 1500.- Euro. Die Bank blieb unbeschädigt.

Diebstahl

Das Firmengelände eines Autohandels in der Göttinger Straße in Sontra war das Ziel bisher unbekannter Täter im Zeitraum von letztem Freitag, 20.00h bis Montag, 08.00h. Der oder die Täter betraten das frei zugängliche Firmengelände und begaben sich zu mehreren auf dem Hof abgestellten Mercedes Sprintern. Von diesen Fahrzeugen bauten sie fachmännisch insgesamt 4x den Vorkatalysator und den Partikelfilter ab und entwendeten die abgebauten Teile anschließend. Der Stehlschaden wird auf 1000.- Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Wohnhaus

In ein leer stehendes Wohnhaus in der Leipziger Straße sind bisher unbekannte Täter eingebrochen. Der oder die Täter brachen im Zeitraum von letztem Samstag bis gestern, 14.30h die Eingangstür des Hauses auf und verschafften sich so Zutritt. Aus dem Haus wurden insgesamt 23 Steckdosen- und Schaltervorrichtungen sowie eine Aluleiter gestohlen. Vom Vorbau des Hauses entwendeten die Täter sechs Meter verzinkte Dachrinne und vier Meter Fallrohr. Der Stehlschaden wird auf insgesamt 150.- Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

