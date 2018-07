POL-ESW: Pressebericht vom 05.07.18

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 04:40 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 24-jähriger aus Heringen mit einem Transporter die L 3334. In der Gemarkung von Waldkappel-Hasselbach kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das durch den Aufprall getötet wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 1500 EUR.

8000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Morgen, um 7:05 Uhr, in Wehretal-Reichensachsen ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Wehretal die Friedrich-Ebert-Straße und beabsichtigte den Kreuzungsbereich zur Blaue-Kuppe-Straße zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoßmit dem Pkw eines 55-jährigen, der die Blaue-Kuppe-Straße in Richtung Landstraße befuhr.

Diebstahl, Sachbeschädigung

In der Wehretalstraße in Oberhone wurde in der vergangenen Nacht der SB-Automat zum Abfüllen von Frischmilch aufgebrochen. Um 04:25 Uhr betraten zwei dunkel gekleidete Männer den Hof. Nachdem der Automat aufgebrochen war, wurde eine schwarze Geldkassette mit ca. 90 Euro Bargeld entwendet. Zeugen konnten noch erkennen, dass die zwei Täter in Richtung Kirche davon liefen. Die beiden sollen ca. 180 cm groß sein; einer der Männer hat eine graue Basecap getragen. Der Sachschaden wird mit 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Brand

Um 17:20 Uhr wird gestern Nachmittag ein Brand in der Knappenstraße in Sontra gemeldet. Eine Anwohnerin hörte ein Knistern und sah anschließend eine Rauchentwicklung im Bereich des Dachgeschosses. Ein erst angenommener Dachstuhlbrand stellte sich dann als Brand des Holzgeländers des Balkons im Dachgeschoss heraus, wobei auch die Plastikblumenkästen Feuer fingen. Dadurch "tropfte" das Feuer auf den darunterliegenden Balkon, der so ebenfalls in Brand geriet und beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Im Einsatz war die Sontraer Feuerwehr. Die genaue Brandursache ist noch nicht bekannt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

Um 20:30 Uhr befuhr gestern Abend eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau die B 7 von Helsa in Richtung Eschenstruth. Dabei geriet sie mit dem Auto auf die Bankette und in der Folge gegen die dortigen Schutzplanken. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000 EUR. Die 19-jährige kam zur Untersuchung in das Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mit einem Reh kollidierte gestern Mittag, um 12:30 Uhr, ein 74-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meinhard, der die L 3299 von Velmeden in Richtung Rommerode befuhr. Das Reh lief anschließend davon; der Sachschaden am Fahrzeug wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Eine Unfallflucht ereignete sich gestern Morgen in der Straße "Am Lohwasser" in Hessisch Lichtenau. Um 09:55 Uhr kam einer 49-jährigen Pkw-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau in Höhe des dortigen Lidl-Marktes ein Omnibus über die Fahrbahnmitte entgegen und touchierte das Auto der 49-jährigen seitlich, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand. Anschließend fuhr der Bus weiter in Richtung A 44. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Um 11:15 Uhr beschädigte gestern Vormittag eine 63-jährige Pkw-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau beim Einparken auf dem Tegut-Parkplatz im Laubenweg in Witzenhausen einen geparkten VW Fox. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

Polizeidirektion Werra-Meißner, Pressestelle, KHK Künstler

