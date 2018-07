POL-ESW: Enkeltrick, mehrere Anrufe in Witzenhausen

Eschwege (ots) - Mehrere Anrufe erfolgten am gestrigen Donnerstag in Witzenhausen. Insgesamt wurden fünf ältere Damen/ Herren in der Mittagzeit angerufen.

Bei einem 82-Jährigen stellte sich der Anrufer als Neffe vor und verlangte 15.000 EUR für eine Immobilie. Dabei nannte er sich Kai. Der 82-jährige blieb jedoch misstrauisch und fragte entsprechend nach, worauf das Gespräch seitens des "Neffen" beendet wurde.

Klassisch verlief das Gespräch mit einem 78-Jährigen aus Witzenhausen. Der männliche Anrufer fragte gleich nach, ob der 78-Jährige nicht seine Stimme erkennen würde. Dieser fragte nach, ob es nicht der Enkel wäre, was der Anrufer natürlich bejahte. Nun gab er an, dass er momentan in Kassel bei einem Notar sitzen würde und eine Wohnung gekauft habe. Daher bräuchte er kurzfristig Geld für eine Anzahlung benötige. Der 78-Jährige bat den angeblichen Enkel dann, persönlich vorbeizukommen, wenn er etwas benötige, worauf auch dieses Gespräch beendet wurde.

Ähnliche Anrufe erfolgten auch bei einem 79-Jährigen, einer 67-Jährigen und einem weiteren 82-jährigen, die teilweise sofort den betrügerischen Versuch erkannten und entsprechend auch die Polizei informierten.

Und auch in Großalmerode erfolgte ein derartiger Anruf bei einer 86-Jährigen, wo 25.000 EUR für den Kauf einer Eigentumswohnung gefordert wurden. Auch hier wurde der Betrugsversuch rechtzeitig erkannt.

In allen Fällen handelte es sich um einen Mann als Anrufer, der akzentfrei deutsch sprach. Die Nummer im Display war jedes Mal unterdrückt.

Die Polizei rät daher bei derartigen Anrufen immer misstrauisch zu bleiben und vor allem bei den doch hohen Geldforderungen Rücksprache mit Verwandten zu halten. Auch die Polizei steht bei solchen Anrufen mit Rat zur Seite.

