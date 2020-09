Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf (Eder): Scheiben eines Buswartehäuschens mit Gullideckel eingeworfen - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am Freitagmorgen, 28.08.2020, gegen 05:30 Uhr, wurden in der Bahnhofstraße die Scheiben eines Buswartehäuschens mit einem Gullideckel eingeworfen. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei in Frankenberg ergaben, dass es sich um einen Täter gehandelt haben dürfte. Zur gleichen Zeit wurde aber in der Nähe noch eine weitere Person gesehen, die mit der Tathandlung vermutlich nichts zu tun hatte, die Tat aber beobachtet haben könnte. Diese Person und auch weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 in Verbindung zu setzen.

