Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Unbekante Täter zerstören Glasscheiben am Bahnhof und bei Pkws - 10.300,- Euro Sachschaden

HombergHomberg (ots)

Melsungen Sachbeschädigungen am Bahnhof und zwei geparkten Pkws Tatzeit: 05.12.2020, 21:23 Uhr Vermutlich drei unbekannte Täter beschädigten am späten Samstagabend mehrere Scheiben im Bahnhofsbereich sowie je eine Scheibe an zwei geparkten Pkws. Der entstandene Sachschaden beträgt 11.300,- Euro. Die Täter schlugen mehrere Scheiben der beiden Wartehäuser auf dem Bahngleis 2 des Bahnhofes Melsungen ein, sowie die Scheiben des Fahrradunterstandes in der Straße Kutschengraben, welcher in unmittelbarer Nähe liegt. Zudem beschädigten sie zwei Pkws, welche auf dem Park&Ride Parkplatz am Bahnhofstanden. Bei einem grauen Smart schlugen sie die Heckscheibe ein, wodurch ein Schaden in Höhe von 800,- Euro entstand. Bei einem blauen VW Lupo entstanden 500,- Euro Sachschaden, die Täter hatten die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Von den Tätern ist bekannt, dass es sich um drei männliche Personen im Alter von ca. 20 Jahren handelt. Sie waren zur Tatzeit dunkel gekleidet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell