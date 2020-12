Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Einbruch in Cafe - Täter stehlen Tabakwaren

HombergHomberg (ots)

Melsungen Einbruch in Cafe Tatzeit: 03.12.2020, 18:00 Uhr bis 04.12.2020, 04:20 Uhr Tabakwaren im Gesamtwert von 2.500,- Euro stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus einem Café' in der Bahnhofstraße. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe des Cafés und stiegen anschließend in dieses ein. Sie begaben sich zum Verkaufstresen und stahlen die vorhandenen Tabakwaren. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell