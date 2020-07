Polizei Homberg

POL-HR: Schrecksbach: Einbrecher stehlen wertvollen Schmuck

Homberg (ots)

Tatzeit: Donnerstag, 09.07.2020, 22:55 Uhr

Gestern Abend sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Zum Igelsrod" eingebrochen und haben hochwertigen Schmuck gestohlen.

Eine wachsame Nachbarin hatte Taschenlampenschein in dem Wohnhaus in der Straße "Zum Igelsrod" gesehen und die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Schwalmstädter Streife waren die Täter bereits geflüchtet. Wie die ermittelnden Beamten berichten, versuchten die Täter zunächst zwei Außentüren und eine Balkontür aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, zerstörten sie die Außenfassade unter einem Fenster und drangen durch das entstandene Loch in das Wohnhaus ein. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und durchwühlten mehrere Schubladen. Hierbei fanden sie hochwertigen Schmuck und Uhren u. a. der Marke Tag Heuer. Weitere Einzelheiten zum Stehlgut standen bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

