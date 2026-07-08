Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Entgegenkommender VW schneidet Kurve und flüchtet: 18-Jährige bei Unfall leicht verletzt; Polizei sucht Zeugen bei Niestetal

Niestetal (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, den 1. Juli 2026 auf der L 3237 bei Niestetal ereignet hat, suchen derzeit die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie die 18 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo einer hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Ost gegenüber angab, sei sie gegen 8:50 Uhr auf der Landstraße von Staufenberg-Uschlag kommend in Richtung Niestetal unterwegs gewesen. In einer langgezogenen Rechtskurve habe dann ein entgegenkommender dunkler VW die Kurve geschnitten und sei dabei auf ihre Fahrspur geraten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe die 18-Jährige ausweichen müssen, wobei sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und schließlich an einem Baum zum Stehen kam. Die junge Frau erlitt dabei leichte Verletzungen, der Schaden an ihrem Kleinwagen beträgt rund 1.500 Euro. Der Fahrer des entgegenkommenden VW, der als Mann mittleren Alters und mit Glatze beschrieben wurde, habe seine Fahrt trotz des Unfalls fortgesetzt.

Da die bisherigen Ermittlungen der Polizei nicht zur Identifizierung des Fahrers führten, bitten die Beamten nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer des entgegenkommenden VW geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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