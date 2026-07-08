Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Einbrecher lösen Alarmanlage aus und flüchten ohne Beute: Zeugen in Kassel-Brasselsberg gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg:

Zwei Einbrecher sind in der Nacht auf den heutigen Mittwoch in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus im Kasseler Stadtteil Brasselsberg eingestiegen. Als sie dabei eine Alarmanlage auslösten, ergriffen sie ohne Beute die Flucht. Die Ermittler des für Einbruchsdelikte zuständigen Kommissariats der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen und bitten um Hinweise auf die bislang unbekannten Täter.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich die Tat gegen 0:45 Uhr in der Straße "Im Rosental" ereignet. Die Täter zerstörten die Glasscheibe einer Terrassentür und gelangten so in das Wohnhaus. Als sie bemerkten, dass sie dabei den Alarm ausgelöst hatten, rannten sie durch den Garten und flüchteten in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen konnten die beiden mit Kapuzenjacken und Basecaps bekleideten Einbrecher, deren Gesichter mit einem Schal verdeckt waren, nicht mehr gefasst werden.

Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Straße "Im Rosental" verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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