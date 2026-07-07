Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Ohne Führerschein und Kennzeichen unterwegs: Streife der Autobahnstation erkennt Wiederholungstäter

Baunatal und Edermünde (ots)

Weil er keinen Führerschein hat, ohne Kennzeichen unterwegs war und unter Drogeneinfluss stand, entzog sich ein bereits bei der Polizei bekannter Motorradfahrer am gestrigen Montagabend einer Verkehrskontrolle auf der A 49 bei Baunatal. Bereits als der Mann den Streifenwagen der Autobahnpolizeistation Baunatal sah, erhöhte er die Geschwindigkeit deutlich. Auch als die Polizisten dem Mann Anhaltesignale gaben, reagierte der Motorradfahrer nicht und setzte die Fahrt rasant fort. Die Verfolgung mit eingeschaltetem Blaulicht musste schließlich, nachdem der Mann auf dem Krad in Edermünde von der Autobahn abgefahren war, aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Da die Beamten sowohl das Krad als auch den Fahrer aus vergangenen Einsätzen kannten und wussten, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt, statteten sie dem 18-Jährigen aus Kassel wenig später an seiner Wohnanschrift einen Besuch ab. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der junge Mann auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test reagierte positiv auf Cannabis im Urin des Fahrers, weshalb er die Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten musste. Das Motorrad wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Der 18-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, illegalen Kfz-Rennens und weiterer Verkehrsverstöße verantworten.

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