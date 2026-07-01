Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Betrüger am Telefon täuschen Autogewinn vor: Angestellte in Discounter verhindert weiteren Schaden für Seniorin

Kassel und Baunatal (ots)

Kassel und Baunatal (Landkreis Kassel):

Einer aufmerksamen Angestellten in einem Kasseler Discountermarkt ist es zu verdanken, dass eine Rentnerin aus Baunatal am gestrigen Dienstag nicht erneut das Opfer von Betrügern wurde. Die Dame hatte bereits in der vergangenen Woche einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter eines bekannten Herstellers von Elektroautos erhalten. Der Betrüger am Telefon überzeugte die Seniorin mit geschickter Gesprächsführung davon, dass sie einen Neuwagen gewonnen habe. Alles, was sie jetzt noch von dem hochpreisigen Gewinn trenne, sei die Zahlung von vermeintlichen Bearbeitungsgebühren. Auf diese Weise hatten die Täter ihr Opfer schon vor dem Wochenende dazu gebracht, einen Betrag von 1.300 Euro in Form von digitalen Guthabenkarten zu verschicken. Am gestrigen Nachmittag wurde die Dame von den Tätern erneut zum Kauf von Guthabenkarten gedrängt, um endlich den versprochenen Gewinn zu erhalten. Als das aufgelöste Opfer dann die Karten im Wert von 1.000 Euro bezahlen wollte, schöpfte die Mitarbeiterin an der Kasse des Discounters Verdacht und rief die Polizei. So konnte der Schwindel aufgedeckt werden und das Opfer erkannte, dass sie Betrügern aufgesessen war. Die Ermittlungen bezüglich der bislang unbekannten Täter dauern an.

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