Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Toni Steve L. (20) aus Kassel wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

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Kassel (ots)

Kassel:

Die Polizei sucht derzeit nach dem 20 Jahre alten Toni Steve L. aus Kassel (siehe Foto) und bittet dabei um Unterstützung aus der Bevölkerung. Der Vermisste hatte am 26. Juni seinen gewohnten Lebensbereich verlassen und ist seitdem spurlos verschwunden. Nachdem die eigenen Bemühungen der besorgten Angehörigen, Toni Steve L. ausfindig zu machen, ohne Erfolg verlaufen waren, wendeten sie sich an die Polizei. Auch die bisherige Suche und Ermittlungen der Polizei konnten nicht zum Auffinden des Vermissten führen. Es ist überdies nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste ist 1,93 Meter groß, schlank und hat kurzes, braunes Haar. Zur derzeitigen Bekleidung liegen keine Hinweise vor.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei in Kassel oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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