Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei bittet um Hinweise auf vermisste 19-jährige Angelina G.

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Kassel (ots)

Kassel:

Die Polizei sucht aktuell nach der vermissten 19-jährigen Angelina G. aus Kassel (siehe Foto) und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung auf den Aufenthaltsort der jungen Frau. Die 19-Jährige, die ärztliche Hilfe benötigt, verließ ihr gewohntes Lebensumfeld am Sonntagabend und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Da die bisherigen Ermittlungen der zuständigen Beamten der Kasseler Kriminalpolizei im persönlichen Umfeld nicht zu ihrem Auffinden führen konnten, bitten die Ermittler nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Angelina sieht deutlich jünger aus, als sie tatsächlich ist. Sie ist 1,62 Meter groß, schlank, trägt eine Brille und hat schulterlanges, braunes Haar. Zuletzt war sie mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Hose mit weißen Streifen bekleidet.

Wer die Vermisste seit Sonntag gesehen hat und Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561- 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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