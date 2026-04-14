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POL-KS: Polizei sucht vermisste Emine Y. (44) aus Kassel und bittet um Hinweise

POL-KS: Polizei sucht vermisste Emine Y. (44) aus Kassel und bittet um Hinweise
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Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Die Kasseler Polizei sucht aktuell nach der 44 Jahre alten Emine Y. aus dem Stadtteil Rothenditmold und bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe. Letztmalig gesehen wurde die Vermisste am gestrigen Montagmorgen. Da die 44-Jährige dringend ärztliche Hilfe benötigt und Angehörige im Laufe des gestrigen Tages keinen Kontakt mehr zu ihr herstellen konnten, erstatteten sie am Abend eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Die ersten Suchmaßnahmen und die bisherigen Ermittlungen führten leider nicht zum Auffinden der Frau. Die 44-Jährige hat Bezüge nach Süddeutschland, beispielsweise nach München, und könnte sich unter Umständen dort aufhalten bzw. auf dem Weg in diese Richtung sein.

Emine Y. kann wie folgt beschrieben werden:

   -	ca. 165 bis 170 cm groß
   -	korpulente Statur
   -	dunkelbraune Haare
   -	vermutlich mit einem knielangen blauen Mantel bekleidet
   -	führt einen schwarzen Reisekoffer und eine pinkfarbene 
Handtasche mit sich

Wer Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort der 44-jährigen Emine Y. geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Matthias Mänz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel. 0561 - 910 1008

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

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