Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Polizei sucht vermissten Nicolai S. (30) aus Schauenburg und bittet um Hinweise
Kassel (ots)
Schauenburg (Landkreis Kassel):
Die Polizei sucht nach dem vermissten Nicolai S. (30) und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Der 30-Jährige wohnt in Schauenburg, wo er zuletzt am Freitagabend gesehen wurde. Seitdem hat er sein gewohntes Lebensumfeld verlassen und ist unbekannten Aufenthalts. Nachdem besorgte Angehörige keinen Kontakt zu dem Vermissten herstellen konnten, wandten sie sich schließlich an die Polizei. Alle weiteren polizeilichen Ermittlungen und Suchmaßnahmen nach dem 30-Jährigen blieben bisher leider ohne Erfolg, weshalb die Ermittler der Kasseler Kripo nun auch um Hinweise aus der Öffentlichkeit bitten. Nicolai S. könnte ärztliche Hilfe benötigen.
Der Vermisste ist 1,85 Meter groß, hat eine sportliche Figur und dunkelblonde Haare. Zu seiner Bekleidung ist nicht bekannt.
Wer Nicolai S. seit Freitagabend gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle.
Rückfragen bitte an:
Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle
Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell