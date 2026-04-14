Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht vermissten Nicolai S. (30) aus Schauenburg und bittet um Hinweise

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Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Die Polizei sucht nach dem vermissten Nicolai S. (30) und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Der 30-Jährige wohnt in Schauenburg, wo er zuletzt am Freitagabend gesehen wurde. Seitdem hat er sein gewohntes Lebensumfeld verlassen und ist unbekannten Aufenthalts. Nachdem besorgte Angehörige keinen Kontakt zu dem Vermissten herstellen konnten, wandten sie sich schließlich an die Polizei. Alle weiteren polizeilichen Ermittlungen und Suchmaßnahmen nach dem 30-Jährigen blieben bisher leider ohne Erfolg, weshalb die Ermittler der Kasseler Kripo nun auch um Hinweise aus der Öffentlichkeit bitten. Nicolai S. könnte ärztliche Hilfe benötigen.

Der Vermisste ist 1,85 Meter groß, hat eine sportliche Figur und dunkelblonde Haare. Zu seiner Bekleidung ist nicht bekannt.

Wer Nicolai S. seit Freitagabend gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle.

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