Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Landkreis Schwalm- Eder: Vermisstensuche nach der 73- jährigen Margot Marianne H. aus Körle
Kassel (ots)
Seit heute nachmittag, 15:00 Uhr, wird die 73- jährige Margot Marianne H. aus Körle vermisst. Frau H. hat die Wohnanschrift verlassen, seit dem ist der Aufenthaltsort unbekannt. Sie ist Medikamente angewiesen und könnte sich hilflosen Lage befinden. Frau H. kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 170 cm groß, nackenlange graue Haare, Brillenträgerin. Sie ist bekleidet mit einem grünen Anorak, blaue Jeans sowie blauen Schuhen.
Bei Hinweise auf den Aufenthaltsort wird gebeten, sich mit der Polizeistation in Melsungen unter der Telefonnummer 05661/ 70890 in Verbindung zu setzen.
Jörg Schott, Erster Polizeihauptkommissar
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