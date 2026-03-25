PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Schwalm- Eder: Vermisstensuche nach der 73- jährigen Margot Marianne H. aus Körle

POL-KS: Landkreis Schwalm- Eder: Vermisstensuche nach der 73- jährigen Margot Marianne H. aus Körle
  • Bild-Infos
  • Download

Kassel (ots)

Seit heute nachmittag, 15:00 Uhr, wird die 73- jährige Margot Marianne H. aus Körle vermisst. Frau H. hat die Wohnanschrift verlassen, seit dem ist der Aufenthaltsort unbekannt. Sie ist Medikamente angewiesen und könnte sich hilflosen Lage befinden. Frau H. kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 170 cm groß, nackenlange graue Haare, Brillenträgerin. Sie ist bekleidet mit einem grünen Anorak, blaue Jeans sowie blauen Schuhen.

Bei Hinweise auf den Aufenthaltsort wird gebeten, sich mit der Polizeistation in Melsungen unter der Telefonnummer 05661/ 70890 in Verbindung zu setzen.

Jörg Schott, Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren