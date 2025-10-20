Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Werra- Meißner: Öffentlichkeitsfahndung nach einem Gewaltdelikt in Hessisch Lichtenau, Stadtteil Retterode.

Am Morgen des 19.10.2025 kam es im in Retterode, einem Stadtteil von Hessisch Lichtenau, zu einem Gewaltdelikt. Seitdem fahndet die Polizei nach dem 29-jährigen Lars Hartung, der wie folgt beschrieben wird: 178 cm groß, sehr schlanke Gestalt, dunkle Haare mit hoher Stirn, Mehrtagesbart (unrasiert), nuschelnde Stimmlage, lückenhaftes Gebiss, unbekannte Kleidung. Er könnte mit einem Messer oder einem gefährlichen Gegenstand bewaffnet sein. Bei Antreffen der Person sollte kein Kontakt aufgenommen und Abstand hergestellt werden. Bei Hinweisen auf seinen Aufenthaltsort wird um Verständigung der Polizei in Hessisch Lichtenau (Tel.: 05602 939310) oder jede andere Polizeidienststelle gebeten.

