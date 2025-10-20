PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Werra- Meißner: Öffentlichkeitsfahndung nach einem Gewaltdelikt in Hessisch Lichtenau, Stadtteil Retterode.

POL-KS: Landkreis Werra- Meißner: Öffentlichkeitsfahndung nach einem Gewaltdelikt in Hessisch Lichtenau, Stadtteil Retterode.
  • Bild-Infos
  • Download

Kassel (ots)

Am Morgen des 19.10.2025 kam es im in Retterode, einem Stadtteil von Hessisch Lichtenau, zu einem Gewaltdelikt. Seitdem fahndet die Polizei nach dem 29-jährigen Lars Hartung, der wie folgt beschrieben wird: 178 cm groß, sehr schlanke Gestalt, dunkle Haare mit hoher Stirn, Mehrtagesbart (unrasiert), nuschelnde Stimmlage, lückenhaftes Gebiss, unbekannte Kleidung. Er könnte mit einem Messer oder einem gefährlichen Gegenstand bewaffnet sein. Bei Antreffen der Person sollte kein Kontakt aufgenommen und Abstand hergestellt werden. Bei Hinweisen auf seinen Aufenthaltsort wird um Verständigung der Polizei in Hessisch Lichtenau (Tel.: 05602 939310) oder jede andere Polizeidienststelle gebeten.

Jörg Schott, Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren