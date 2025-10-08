Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Baunatal-Altenbauna: Polizei sucht vermisste 18-jährige Julia Katarina I.

Kassel (ots)

Am Dienstag, 07.10.2025, gegen 18:30 Uhr, verließ die 18-jährige Julia Katarina I. aus Baunatal-Altenbauna fußläufig ihre Wohnanschrift. Es ist möglich, dass sich Frau I. nun in einer hilflosen Lage befindet. Die Julia Katarina I. wird wie folgt beschrieben: 18 Jahre alt, 150 cm groß, 95 kg schwer, dunkle glatte Haare, trägt vermutlich eine Brille. Sie ist mit einer schwarzen Stoffhose bekleidet und trägt einen weißen Pullover mit schwarzer Weste darüber.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte die Vermisste noch nicht aufgefunden werden. Daher wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung und bittet um Mithilfe bei der Suche nach Julia Katarina I.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen kann, wendet sich bitte an das zuständige Polizeirevier in Baunatal unter der Telefonnummer 0561-910-2620 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

