POL-KS: Zwei Autos bei Müllcontainerbrand beschädigt: Zeugen nach Brandstiftung in Wißmannstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Forstfeld:

Nachdem es bereits am 13. und 16. Februar sowie am 5. März zu Mülltonnenbränden in der Wißmannstraße, Ecke Steinigkstraße, gekommen war (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5149286), mussten Polizei und Feuerwehr am späten Sonntagabend, gegen 22:30 Uhr, erneut wegen brennender Müllcontainer an der gleichen Örtlichkeit ausrücken. Die Container wurden bei dem Brand komplett zerstört. Durch die Hitzeentwicklung waren auch zwei unmittelbar daneben geparkte Autos, ein VW Golf und ein Audi TT, sowie ein Zigarettenautomat beschädigt worden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Wie in den vorausgegangenen Fällen spricht alles dafür, dass unbekannte Täter die Container vorsätzlich in Brand gesetzt haben. Sofortige Fahndungsmaßnahmen verliefen leider ohne Erfolg. Ob alle Brände auf das Konto derselben unbekannten Täter gehen, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die von den Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt werden.

Wer verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht hat oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

