POL-GÖ: (420/2021) Rückwärts gegen Jägerzaun - Unfallflucht in Ludolfshausen, Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Gemeinde Friedland, Ortsteil Ludolfshausen, Ludolfshausen Zwischen dem 23. und 30. Oktober 2021

LUDOLFSHAUSEN (jk) - Vermutlich beim Rückwärtsfahren ist ein unbekannter Fahrzeugführer in der letzten Oktoberwoche (23. bis 30.10.21) in Ludolfshausen (Landkreis Göttingen) in einen Jägerzaun gefahren und hat diesen beschädigt. Ohne sich weiter zu kümmern, flüchtete der (oder die) Unbekannte. An der Unfallstelle wurden Bruchstücke eines Rücklichtes sowie Teile einer Verkleidung gefunden und von der Polizei sichergestellt. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen Kleintransporter oder einen LKW handeln könnte. Die weiteren Ermittlungen der Polizei Friedland dauern an. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 05504/937900 entgegen.

