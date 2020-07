Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Frau in Unterführung begrapscht: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Eine 28-jährige Frau wurde am gestrigen Mittwochmorgen in einer Unterführung in der Kasseler Nordstadt Opfer einer sexuellen Belästigung. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich der Frau von hinten angenähert und sie begrapscht. Als sich die 28-Jährige zu dem Unbekannten umdrehte, rannte er davon. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 12 der Kasseler Kriminalpolizei erbitten Zeugenhinweise.

Wie die 28-Jährige aus Kassel gegenüber den aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichtete, ereignete sich der Vorfall gegen 08:30 Uhr in der Unterführung am Holländischen Platz. Nach ihren Angaben war sie dort zu Fuß unterwegs, als der fremde Mann ihr plötzlich mit festem Griff von hinten an das Gesäß fasste. Nachdem sie sich umgedreht hatte, ließ der Täter sofort von ihr ab und rannte aus der Unterführung. Das Opfer konnte noch sehen, dass der Unbekannte offenbar in Richtung Wolfhager Straße flüchtete. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß, kräftige Figur, kurze blonde Haare, trug einen blau-weiß karierten Mundschutz und ein neonpinkes T-Shirt.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der sexuellen Belästigung gemacht haben oder den Ermittlern des K 12 Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell