Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt: Kripo sucht Radfahrer als Zeugen

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 03:42 und 04:41 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichten Pressemitteilungen zu dem Raubüberfall.)

Kassel-Oberzwehren: Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf einen Lebensmittelmarkt in der Kronenackerstraße in Kassel-Oberzwehren in der Nacht zum heutigen Mittwoch sucht die Kriminalpolizei einen Radfahrer als wichtigen Zeugen. Wie die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 berichten, lässt sich auf Bildern einer Überwachungskamera erkennen, dass der derzeit unbekannte Mann auf einem Fahrrad über den Parkplatz des Marktes fuhr, wenige Sekunden nachdem die Täter aus dem Geschäft gerannt kamen. Der Fahrradfahrer muss die flüchtenden Räuber nach Einschätzung der Kriminalbeamten gesehen haben und kann möglicherweise wichtige Hinweise geben.

Zeuge fuhr helles Damenrad

Der Mann mittleren Alters war auf einem hellen Damenrad, vermutlich kleiner als 28 Zoll, mit Gepäckträger unterwegs und trug eine dunkle Hose, eine Jeansjacke und helle Schuhe. Er war kurz nach Mitternacht mit dem Fahrrad aus Richtung Kronenackerstraße über die Zufahrtsrampe auf das Gelände des Marktes gekommen, über den Parkplatz und den Zebrastreifen am Markteingang gefahren und schließlich am Ende des Parkplatzes verschwunden.

Bei dem Raubüberfall hatten zwei bislang unbekannte Täter, die mit einer Schusswaffe und einem Elektroschocker bewaffnet waren, den Lebensmittelmarkt kurz vor Mitternacht betreten. Unter Vorhalt der Waffen erpressten sie die Herausgabe von Bargeld und flüchteten anschließend über einen angrenzenden Spielplatz in Richtung Mattenbergstraße.

Derzeit liegt folgende Täterbeschreibung vor:

Täter 1: männlich, ca. 170-175 cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, schlank, helle Hautfarbe, schwarze Kapuzenjacke, schwarze Kappe, Bluejeans mit hellen Nähten, schwarze Schuhe, schwarze Handschuhe, weißer Mund-Nasen-Schutz, sprach deutsch mit leichtem osteuropäischen Akzent, bewaffnet mit Schusswaffe

Täter 2: männlich, ca. 180-185 cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, schlank, helle Hautfarbe, Camouflage-Kapuzenjacke, schwarze Cargohose, schwarze Schuhe, schwarze Handschuhe, trug hellblauen Mund- Nasenschutz, sprach deutsch ohne Akzent, bewaffnet mit Elektroschocker.

Der Fahrradfahrer und andere mögliche Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher

