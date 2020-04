Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gabelstapler bei Firmeneinbruch in Niederzwehren benutzt: Täter flüchten ohne Beute; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren: Bislang unbekannten Täter brachen in der Nacht zum heutigen Donnerstag in die Geschäftsräume einer Firma für Spielgeräte in der Graf-Haeseler-Straße in Kassel ein. Dabei nutzten die Täter einen Gabelstapler der Firma, den sie auf unbekannte Weise starteten und mit dem sie gegen das Rolltor einer Werkshalle fuhren, wodurch sie in das Gebäude gelangten. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke nach Wertsachen, wurden dann aber vermutlich durch den ausgelösten Einbruchsalarm in die Flucht geschlagen. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet habe und Hinweise auf die Täter geben können.

Der Einbruchsalarm war gegen 1 Uhr in der Nacht ausgelöst worden. Die Täter waren daraufhin allem Anschein nach in Richtung der angrenzenden Autobahn geflüchtet. Es ist davon auszugehen, dass sie eine Unterführung nutzten, um auf die andere Seite der A 49 zu gelangen, wo sie in der Feldgemarkung vermutlich ein Fluchtfahrzeug stehen hatten. Die sofort nach Bekanntwerden des Einbruchs eingeleitete Fahndung durch die Polizei führte anschließend leider nicht mehr zur Ergreifung der Täter. Wie die Tatortaufnahme durch Beamte des Kriminaldauerdienstes in der Nacht ergab, hatten sich die Einbrecher offenbar unmittelbar vor der Tat mit dem Gabelstapler einen Fluchtweg in Richtung der A 49 geschaffen, indem sie mit diesem einen Metallzaun aus den Angeln hoben. Zudem hatte eine Überwachungskamera einen der Täter aufgezeichnet. Dieser war mit einer weißen Mütze, einer Sonnenbrille sowie einer hüftlangen dunklen Jacke bekleidet und führte eine große weiße Tragetasche mit.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts oder in der Feldgemarkung auf der anderen Seite der A 49 möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei.

