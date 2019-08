Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Werra-Meißner-Kreis - Raub auf Discounter

Kassel (ots)

Am 9.8.2019, um 21:57 Uhr wurde ein Getränkemarkt in der Stockwiese in Waldkappel durch zwei Täter überfallen. Unter Vorhalt einer Schusswaffe zwangen sie einen Angestellten des Marktes zur Herausgabe von Bargeld. Dabei erbeuteten sie einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich. Beide flüchteten dann zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Person: Männlich, 20 - 30 Jahre alt, 1,70 - 1,75 m groß, schwarze, glatte Haare, bekleidet mit dunkler oder schwarzer Hose, dunkler Adidasjacke mit Kapuze und weißem Firmenlogo auf der Brust, schwarzen Schuhen (Slipper) und hellen Socken, trug Mütze oder Schal als Maskierung, war mit Schusswaffe bewaffnet, sprach gebrochenes deutsch.

2. Person: Männlich, 20 - 30 Jahre alt, bekleidet mit schwarzer Hose, weißen Turnschuhen und hellblauen Jacke der Fa. Hermes, Ärmel und Kapuze dunkel abgesetzt, weißer Hermes Aufdruck auf dem Rücken.

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Westphal, Polizeihauptkommissar

