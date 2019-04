Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Kindertagesstätte im Vorderen Westen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel: In der Nacht zum heutigen Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte im Vorderen Westen ein, ohne etwas zu erbeuten. Die Täter hebelten ein Fenster zur Einrichtung auf und durchsuchten mehrere Räume. Das für Einbrüche zuständige Kommissariat 21/22 der Kripo Kassel sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben und Täterhinweise geben können.

Am Mittwochmorgen gegen 07:00 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte in der Dingelstedtstraße, dass sämtliche Räume durchwühlt waren und rief die Polizei. Am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr verließen die letzten Mitarbeiter die Einrichtung. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte stellten ein aufgebrochenes Fenster im rückwärtigen Bereich und mehrere aufgehebelte Schränke in den Räumlichkeiten fest. Die unbekannten Täter erbeuteten nach derzeitigem Stand nichts, allerdings verursachten sie Sachschäden von etwa 500 Euro an dem Fenster und den Schränken. Aufgrund der Tatsache, dass auf einem Sofa in der Kita die Kissen ungewöhnlich drapiert waren, gehen die Ermittler davon aus, dass ein Täter sich während des Einbruchs auf das Sofa legte. Ob den Einbrecher die Müdigkeit übermannte, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561/ 9100 zu melden.

