Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Wohnhaus in Vellmar: 59-jähriger Bewohner beim Löschen leicht verletzt

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Am gestrigen Dienstagnachmittag kam es gegen 15 Uhr in der Heckershäuser Straße in Vellmar zu einem Brand in einem Wohnhaus. Ein 59-jähriger Bewohner hatte die Flammen im Badezimmer des Hauses frühzeitig entdeckt und mit Wasser löschen können. Anschließend alarmierte er die Feuerwehr der Stadt Vellmar, die zur Entrauchung des Gebäudes einen Druckbelüfter einsetzte. Beim Löschen des Feuers war der Bewohner durch das Einatmen giftiger Rauchgase leicht verletzt worden, konnte aber nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst wieder entlassen werden. Wie die ersten Ermittlungen der am Brandort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo ergaben, war das Feuer offenbar durch fahrlässiges Handeln verursacht worden, da von einem Familienmitglied scheinbar unbeabsichtigt glimmende Gegenständen in dem Badezimmer zurückgelassen worden waren. Durch die Hitzeentwicklung waren Teile des Badinventars sowie der Raum durch Rußbeschlag beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder einen technischen Defekt haben sich bislang nicht ergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell