Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 28 Kompletträder von Autohausgelände in Bettenhausen gestohlen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel:

In Kassel- Bettenhausen entwendeten im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen unbekannte Täter sieben Sätze Kompletträder von Neuwagen, die auf dem Gelände eines Autohauses abgestellt waren. Die Diebe demontierten die Reifen von den Fahrzeugen und transportierten das Diebesgut offensichtlich mit einem eigenen Fahrzeug ab. Die zuständigen Ermittler der Operativen Einheit der Kasseler Polizei bitten nun mögliche Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

Wie durch einen Mitarbeiter des Autohauses in der Leipziger Straße am Dienstagmorgen mitgeteilt wurde, stellte er den Diebstahl der sieben Sätze Kompletträder gegen 08:00 Uhr fest. Er konnte den Diebstahl insofern eingrenzen, dass die Räder am Vortag gegen 16:00 Uhr noch an den betreffenden Fahrzeugen angebracht waren. Das Gelände ist umzäunt. Die eingesetzten Polizisten des Polizeireviers Ost stellten bei der Anzeigenaufnahme vor Ort fest, dass durch die unbekannten Täter eine Schranke zum Parkplatz des Autohauses abmontiert wurde, vermutlich um das Gelände mit einem eigenen Fahrzeug zu befahren und die Beute abzutransportieren. Weiterhin durchtrennten die Diebe einen Zaun, um auf das Autohausgelände zu kommen und die Räder hindurchzureichen. Auf dem Gelände schraubten die Täter dann 28 Reifen samt Leichtmetallfelgen von sieben Pkw Skoda ab. Der Wert des Diebesguts und die Schäden an den Fahrzeugen, die durch das Demontieren und Abstellen auf der Bremsscheibe entstanden sind, belaufen sich auf über 20.000 Euro. Von den gestohlenen Kompletträdern und den Tätern fehlt jede Spur.

Die Ermittlungen führt nun die Ermittlungsgruppe der Operativen Einheit bei der Kasseler Polizei. Diese bittet Zeugen, die Hinweise geben können und verdächtige Beobachtungen im Bereich Leipziger Straße/ Ochshäuser Straße gemacht haben, sich unter Tel. 0561/ 9100 zu melden.

