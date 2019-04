Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Fahrzeugbrände am Morgen im Landkreis Kassel nach technischen Defekten

Kassel (ots)

Landkreis Kassel: Zu gleich drei Fahrzeugbränden kam es am heutigen Montagmorgen an verschiedenen Stellen im Landkreis Kassel. Im Bereich der Anschlussstelle Zierenberg an der Autobahn 44 brannte am frühen Morgen ein Smart völlig aus. Etwa eine Stunde später fing ein BMW auf der A 44 in Höhe der Raststätte Bühleck Feuer und wurde erheblich beschädigt. Zeitgleich dazu ereignete sich der Brand einer Sattelzugmaschine in Hofgeismar, der aber zügig gelöscht werden konnte. Wie sich herausstellen sollte, handelte es sich in allen drei Fällen bei den Brandursachen um technische Defekte. Der Brand in Höhe der Raststätte Bühleck hatte eine etwa eineinhalbstündige Vollsperrung mit rund 8 Kilometer Stau zur Folge.

Wie die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, ereignete sich der Brand des Smarts an der Anschlussstelle Zierenberg gegen 5:40 Uhr auf der Auffahrt zur A 44. Die aus Warburg stammende 32-jährige Fahrerin des Wagens hatte bei der Fahrt plötzlich Rauchentwicklung bemerkt, daraufhin sofort angehalten und das Auto verlassen. Der Smart war anschließend völlig ausgebrannt. Der Schaden an dem 19 Jahre alten Fahrzeug wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Vollsperrung der A 44 Richtung Kassel

Auch der zweite Fahrzeugbrand am heutigen Morgen auf der A 44, der sich gegen 6:45 Uhr in Höhe der Raststätte Bühleck in Fahrtrichtung Kassel ereignete, entstand während der Fahrt. Der aus Paderborn stammende 30-jährige Fahrer des 5er BMW hatte festgestellt, dass der Motor seines Autos überhitzte und daraufhin auf dem Standstreifen angehalten. Als er die Motorhaube öffnete, schlugen ihm bereits Flammen entgegen. Der BMW war im weiteren Verlauf des Brandes im Frontbereich erheblich beschädigt worden. Die eingesetzten Beamten gehen von einem Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. In Folge der Bergungsarbeiten und der wegen ausgelaufener Betriebsstoffe erforderlichen Fahrbahnreinigung musste die A 44 in Richtung Kassel bis etwa 8:30 Uhr voll und anschließend noch der linke Fahrstreifen für weitere 30 Minuten gesperrt werden, wodurch es zu den Verkehrsbehinderungen kam. Gegen 9:50 Uhr konnten die Autobahnpolizisten schließlich vermelden, dass sich der Stau wieder aufgelöst hatte.

Brand von Sattelzug in Hofgeismar sofort gelöscht

Bei einem minimalen Brandschaden blieb es bei dem Brand der Sattelzugmaschine in der Bahnhofstraße in Hofgeismar, welcher der Polizei zeitgleich zu dem zweiten Brand auf der A 44 gemeldet wurde. Wie die eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, war bei der Zugmaschine des Sattelzuges, der mit Lebensmitteln beladen war, offenbar eine Feder gebrochen. Bei dem Federbruch war vermutlich ein Teil in die Fahrzeugelektrik gelangt und hatte diese beschädigt, was den Brand verursachte. Das von dem 52-jährigen Fahrer aus Bad Arolsen sofort entdeckte Feuer konnte umgehend gelöscht werden, so dass es nicht auf das Fahrzeug übergriff.

