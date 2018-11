POL-HST: Angebliche Rohrreinigungsfirma prellt ihr Opfer um über Hundert Euro

Franzburg-Richtenberg (ots) - Am gestrigen Donnerstagnachmittag, dem 15.11.2018, fiel eine 52-jährige Frau aus dem Amtsbereich Franzburg-Richtenberg offenbar auf einen Betrüger herein, der sich als Mitarbeiter einer Rohrreinigungsfirma ausgab. Die Frau verlor dabei über Hundert Euro an den Unbekannten.

Nach bisherigen Erkenntnissen suchte sich die 52-Jährige nach einem Rohrschaden auf ihrem Grundstück eine entsprechende Firma aus dem Internet. Über eine 0800-Hotline eines Notdienstes wurde die Frau an einen angeblichen Mitarbeiter einer Rohrreinigungsfirma weitergeleitet, mit dem bereits am Telefon entsprechende Vertragsmodalitäten und anfallende Gebühren besprochen wurden. So wurde ausdrücklich eine sofortige Geldleistung beim Erscheinen vor Ort verlangt. Nachdem der angebliche Mitarbeiter mit einem weißen Pkw Peugeot bei der Frau erschien, wurde die sofortige Zahlung einer Gebühr fällig, auf die sich die 52-Jährige einließ. Nach Besichtigung des Schadens stellte der Unbekannte seinem Betrugsopfer in Aussicht, dass ein anderes Fahrzeug zum Einsatz kommen müsse, welches in Kürze eintrifft und verließ daraufhin das Grundstück in unbekannte Richtung. Weder erschien bei der 52-Jährigen ein weiterer Mitarbeiter, noch erhielt sie eine Rückmeldung bzw. erreichte im Nachgang einen entsprechenden Ansprechpartner. Die Kriminalpolizei hat jetzt die Ermittlungen wegen des Verdachtes des Betruges aufgenommen.

Die Polizei warnt die Bevölkerung in diesem Zusammenhang vor dubiosen Firmen mit falschen Lockangeboten. Schützen Sie sich vor unseriösen Machenschaften, indem Sie genau prüfen, wen Sie tatsächlich anrufen. Vergewissern Sie sich, ob es sich bei dem Angerufenen wirklich um eine ortsansässige Firma handelt. Klären Sie vor Auftragserteilung die Zahlungsmethoden. Seriöse Firmen bieten stets die Zahlung nach Rechnungsstellung an. Wenn Ihnen die Rechnungshöhe übertrieben erscheint, verweigern Sie zunächst die direkte Zahlung und zögern Sie nicht, die Polizei zu verständigen.

