POL-KS: Verkehrskontrolle in Hofgeismar: Wenige Verstöße festgestellt

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel): Bei einer am Sonntagabend durchgeführten Verkehrskontrolle durch die Polizeistation Hofgeismar zur Steigerung der Verkehrssicherheit kontrollierten die Beamten insgesamt 48 Fahrzeuge und 60 Insassen. Hierbei stellten die Polizisten vier Verstöße gegen die Gurtpflicht und einen Fahrzeugmangel fest.

Die Kontrollen fanden am Sonntagabend in der Zeit zwischen 20:00 und 21:15 Uhr in Hofgeismar in der Straße "Am Anger", in Höhe eines Möbelgeschäfts, statt. Beim Großteil der kontrollierten Personen und Fahrzeuge wurden erfreulicherweise keine Verstöße oder Straftaten, insbesondere hinsichtlich Drogen und Alkohol im Straßenverkehr, festgestellt. Wegen der Verstöße gegen die Gurtpflicht erhoben die Polizisten vor Ort vier Barverwarnungen in Höhe von jeweils 30 Euro, zudem fertigen sie eine Karte mit der Aufforderung zur Behebung des Fahrzeugmangels aus. Der Fahrzeughalter muss demnach noch einen Nachweis für die Reparatur seines defekten Rücklichts bei der Polizei erbringen.

