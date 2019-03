Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schauenburg (Lkr. Kassel): Rollerfahrer stößt mit entgegenkommendem Auto zusammen und haut ab: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Am gestrigen Dienstagabend stieß ein Rollerfahrer in Schauenburg-Elgershausen mit einem entgegenkommenden Auto zusammen und ergriff anschließend die Flucht. Der Pkw war durch den Unfall im Bereich des vorderen Stoßfängers beschädigt worden. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten nun um Hinweise auf den Verursacher, der mit einem schwarz-roten Piaggio-Roller mit Tuningauspuff unterwegs gewesen sein soll. Der Fahrer wird als etwa 1,80 Meter großer Mann mit dunklem Bart und osteuropäischem Äußeren beschrieben, der einen schwarzen Helm trug.

Ereignet hatte sich der Zusammenstoß in Elgershausen gegen 18:50 Uhr im Mühlenweg, Ecke Spritzenweg. Ein 52-Jähriger aus Kassel befuhr zu dieser Zeit mit einem Opel den Mühlenweg aus Richtung "Lange Baunastraße" in Richtung Spritzenweg und musste dabei an parkenden Autos vorbeifahren. Der Rollerfahrer, der in Höhe des Spritzenwegs nach rechts in Richtung "Lange Baunastraße" abbiegen wollte und den entgegenkommenden Pkw offenbar übersehen hatte, führte noch eine Vollbremsung durch, stieß aber dennoch leicht mit dem Auto zusammen. Trotz des entstandenen Schadens an dem Opel von mehreren hundert Euro setzte der Zweiradfahrer seine Fahrt anschließend jedoch fort und flüchtete von der Unfallstelle. Die eingeleitete Fahndung der Beamten des Polizeireviers Süd-West führte bislang nicht zum Erfolg.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die Hinweise auf den beschriebenen Rollerfahrer geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

