Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Drei Verletzte bei Unfall zweier Pkw nach Vorfahrtsverletzung

Kassel (ots)

Am gestrigen Dienstagabend ereignete sich im Kasseler Stadtteil Hasenhecke ein Zusammenstoß zweier Pkw, bei dem insgesamt drei Personen verletzt und anschließend in Kasseler Krankenhäuser gebracht wurden. Wie die ersten Ermittlungen zum Unfallhergang ergaben, hatte einer der beiden Autofahrer im Kreuzungsbereich offenbar die Vorfahrt des anderen, von rechts kommenden Pkw missachtet, woraufhin beide Wagen zusammengekracht waren. Dadurch waren beide Autos erheblich beschädigt worden und ein Sachschaden von insgesamt rund 31.000 Euro entstanden.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 20:45 Uhr auf der Kreuzung "Bei den Vier Äckern" / "Triftweg". Ein 20-Jähriger aus Kassel war mit einem VW Arteon auf der Straße "Bei den Vier Äckern" aus Richtung "Schmaler Weg" unterwegs und bog an der Kreuzung nach links in den Triftweg ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden und auf dem Triftweg in Richtung "Dessenborn" fahrenden Opel Zafiras eines 47-jährigen Kasselers, in dessen Wagen zudem noch eine 21 Jahre alte Frau aus Kassel saß. Der Opel krachte im weiteren Verlauf frontal in die rechte Seite des Arteon. Sowohl der 47-Jährige als auch seine 21-jährige Beifahrerin zogen sich bei dem Zusammenstoß schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Der 20-Jährige wurde eher leicht verletzt. Den Schaden an dem VW beziffern die Beamten auf ca. 30.000 Euro, den am Opel auf weitere etwa 1.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden nun bei der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Nord geführt.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

