POL-KS: Kassel: Polizei stoppt Alkoholfahrt und findet frische Unfallspuren am Fahrzeug; Unfallstelle gesucht

Am gestrigen Montagabend haben Beamte des Polizeireviers Süd-West die Fahrt einer 49-jährigen Autofahrerin gestoppt, die sich betrunken hinter das Steuer ihres BMW gesetzt hatte. Aufgefallen war der Streife der Wagen im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe. Bei einer Kontrolle bemerkte die Streife dann nicht nur Alkoholgeruch bei der Fahrerin, sie fand außerdem auch einen frischen Unfallschaden an ihrem Auto. Die entsprechende Unfallstelle wird nun gesucht.

Als die Beamten das Fahrzeug gegen 22:30 Uhr in der Feldbergstraße stoppten, um die Fahrerin zu kontrollieren, bemerkten sie schnell, dass die Dame offenbar Alkohol getrunken hatte. Bei einem Alkoholtest pustete sie schließlich über 1 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und das Verbot der Weiterfahrt. Außerdem muss sich die Frau aus Kassel nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Die Beamten entdeckten darüber hinaus auch frische Lackkratzer an der vorderen Stoßstange des BMW. An einen Unfall konnte sich die Fahrerin jedoch nicht erinnern. Laut ihren Angaben war sie im Bereich Bad Wilhelmshöhe unterwegs gewesen. Die Fahrtstrecke wurde überprüft, die Unfallstelle jedoch nicht gefunden.

Nach Einschätzung der Beamten stammten die Kratzer augenscheinlich nicht von einem anderen Fahrzeug, sondern vermutlich von einer Steinmauer oder ähnlichem.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf die Unfallstelle geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

