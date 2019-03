Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Folgemeldung zum Unfall in Mattenbergstraße: Zwei Insassen im Pkw verletzt; Auto muss geborgen werden

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 12:12 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4209689 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Unfall in der Mattenbergstraße.)

Bei dem Unfall an dem Bahnübergang in der Mattenbergstraße sind nach derzeitigen Erkenntnissen offenbar die beiden Insassen in dem Pkw verletzt worden. Sie wurden vom Rettungsdienst an der Unfallstelle erstversorgt und nun in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West zu den ersten Ermittlungen berichten, war der aus Kassel stammende 69-jährige Fahrer des Kleinwagens vermutlich bei Rot auf den Bahnübergang gefahren und dort mit der Straßenbahn zusammengestoßen. Sein Pkw, in dem auch seine 66-jährige Ehefrau saß, wurde durch den Zusammenstoß ins Gleisbett geschleudert. Der 69-Jährige erlitt dabei vermutlich eher leichte Verletzungen, die 66-Jährige wurde offenbar schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen an der Bahn auf ca. 40.000 Euro und am Pkw auf ca. 10.000 Euro. Zur Bergung des nun beschädigt im Gleisbett stehenden Pkw wurde ein Abschleppwagen an die Unfallstelle geordert, der soeben eingetroffen ist und mit der Arbeit beginnt. Bis zum Ende der Bergungsarbeiten bleibt sowohl die Mattenbergstraße in diesem Bereich als auch die Straßenbahnstrecke gesperrt. Dadurch kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell