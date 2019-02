Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Schwalm-Eder: Brand einer Zimmerei in Fritzlar

Am späten Freitagabend, 15.02.2019, gegen 21:30 Uhr, geriet im Industriegebiet Nord in Fritzlar eine Zimmerei in Brand. Durch die sofort alarmierten Feuerwehren des Landkreises Schwalm-Eder konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Das Feuer war gegen 22:20 Uhr komplett gelöscht. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Arbeiter der Zimmerei mehr im Gebäude; es fanden dort zu diesem Zeitpunkt keine Arbeiten mehr statt, so dass auch keine Personen zu Schaden kamen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im sechsstelligen Euro-Bereich bewegen. Angaben zur Brandauslöseursache können momentan weder Polizei noch Feuerwehr machen. Die Halle der Zimmerei steht noch. Der Brandort wurde von der Polizei in Fritzlar beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei aus Homberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Neben der Polizei aus Fritzlar waren ca. 100 Feuerwehrleute des Landkreises Schwalm-Eder im Einsatz.

