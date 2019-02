Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Grebenstein (Lkr. Kassel): Unter Deckenstapel herausragende Füße verraten gesuchten Mann

Kassel (ots)

Dass seine Füße unter dem Deckenstapel herausragten, verriet am gestrigen Donnerstagnachmittag einen von der Polizei gesuchten Mann in Grebenstein im Landkreis Kassel. Die Beamten der Polizeistation Hofgeismar hatten den aufgrund einer Verurteilung wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie weiterer anschließend begangener Straftaten per Haftbefehl gesuchten 38-Jährigen an seiner Anschrift aufgesucht und Einlass begehrt. Nach zunächst hektischem Treiben in der Wohnung öffnete schließlich die Ehefrau des Gesuchten und verleugnete die Anwesenheit ihres Mannes. Diesen Angaben nicht Glauben schenkend durchsuchten die Beamten anschließend die Wohnung und fanden ein verschlossenes Zimmer. Erst als ein hinzugerufener Schlüsseldienst mit seiner Arbeit begann, wurde die Tür schließlich von innen geöffnet. Dort trafen die Polizisten zwar auf zwei andere Männer, die entspannt auf einem Sofa saßen und Fernseh schauten, die Füße einer dritten Person unter dem Deckenstapel entgingen den Blicken der aufmerksamen Beamten dennoch nicht. Die Aufforderung an die dort drunter liegende Person, sich zu erheben, förderte schließlich den 38-Jährigen zu Tage. Er wurde aufgrund des Haftbefehls festgenommen und später in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Da die Streifen in dem besagten Zimmer auch kleinere Mengen Haschisch, Marihuana und Amphetamin sowie Drogenutensilien fanden, muss er sich nun zusätzlich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

