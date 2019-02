Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Angebliche Polizeibeamte klingeln bei Seniorin: Polizei suchte Zeugen nach mutmaßlichem Betrugsversuch

Kassel (ots)

Vermutlich nichts Gutes im Schilde führten zwei bislang unbekannte Männer, die am gestrigen Donnerstagvormittag bei einer hochbetagten Seniorin in Kassel-Süd klingelten und sich als Polizeibeamte ausgaben. Da die Frau bereits aufgrund eines ähnlichen Vorfalls äußerst vorsichtig war, ließ sie die Zwei nicht herein und verständigte über den Notruf 110 die echte Polizei. Die beiden Unbekannten, bei denen es sich tatsächlich nicht um echte Polizisten handelte, waren daraufhin geflüchtet. Die sofort eingeleitete Fahndung führte nicht mehr zum Erfolg. Die Ermittler des Kommissariats 23/24 der Kasseler Kripo gehen von einem Betrugsversuch aus und bitten nun um Hinweise auf die beiden falschen Polizisten.

Die mutmaßlichen Täter hatten gegen 10:30 Uhr bei der Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße, zwischen Langenbeckstraße und Esmarchstraße, geklingelt. Vom Fenster aus hatte die Seniorin Kontakt mit den Beiden aufgenommen, die sich als Polizisten ausgaben und einen vermeintlichen Polizeiausweis in die Luft hielten. Als sie merkten, von der Frau keinen Einlass zu bekommen, ergriffen sie die Flucht.

Die beiden Täter beschreibt die Seniorin wie folgt:

- männlich, Ende 40 oder Anfang 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß, komplett dunkelblau gekleidet, Strickmützen, hüftlange Steppjacken, mitteleuropäischen Äußeres, sprachen akzentfrei Deutsch

Zeugen, die gestern Vormittag entsprechende Personen im Bereich der Heinrich-Heine-Straße beobachtet haben und den Ermittlern des K 23/24 weitere Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

