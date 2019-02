Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Unbekannter bricht am helllichten Tag über Balkon in Wohnung ein: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Offenbar am helllichten Tag brach am gestrigen Donnerstag ein bislang unbekannter Täter über den Balkon in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Kasseler Stadtteil Vorderer Westen ein. Dort erbeutete der Einbrecher hochwertigen Schmuck und Bargeld im Wert eines fünfstelligen Betrages und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung des Falls, Hinweise von Zeugen zu bekommen, die möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben.

Die Tatzeit des Einbruchs in der Murhardstraße, nahe der Luisenstraße, lässt sich derzeit auf den Zeitraum zwischen 6:45 Uhr am Morgen und 18:20 Uhr am Abend eingrenzen. Anhand der Spurenlage gehen die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes davon aus, dass der Täter von der Straße aus auf den etwa 1,50 Meter hohen Balkon der Erdgeschosswohnung geklettert war. Dort brach er mit einem Werkzeug gewaltsam die Balkontür auf und suche in der gesamten Wohnung nach Wertsachen. Mit der Beute ergriff er die Flucht, möglicherweise wieder über den Balkon.

Zeugen, die am gestrigen Donnerstag in der Murhardstraße verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

