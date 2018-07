POL-KS: Kassel: Unfallflucht mit verletzter Person und hohem Sachschaden: Polizei sucht älteren grünen Kombi mit OHZ-Kennzeichen

Kassel (ots) - Am vergangenen Samstag kam es zu einem Unfall im Einmündungsbereich der Hugo-Preuß-Straße zur Straße "Im Druseltal" im Kasseler Stadtteil Wilhelmshöhe, bei dem sich eine Person verletzte und Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro entstand. Die Polizei sucht nun den Fahrer eines älteren grünen Kombis, eventuell VW Passats, mit OHZ-Kennzeichen (Zulassungsbezirk Osterholz-Scharmbeck), der den Unfall verursacht hat und anschließend von der Unfallstelle flüchtete.

Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West von der Unfallstelle berichten, befuhr eine 23-jährige Fahrerin aus Immenhausen gegen 23:20 Uhr mit ihrem VW Polo die Straße "Im Druseltal" stadteinwärts. Der noch unbekannte Fahrer des älteren Kombis befuhr die Hugo-Preuß-Straße und war nach links in die Straße "Im Druseltal" abgebogen, obwohl er die Vorfahrt der Polo-Fahrerin hätte beachten müssen. Die 23-Jährige musste dem Kombi ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, fuhr aber dadurch in den Gegenverkehr. Sie krachte dabei frontal in einen Renault Clio, den eine 28-jährige Frau aus Wolfhagen auf der Straße "Im Druseltal" stadtauswärts steuerte. Bei dem Aufprall verletzte sich die Polo-Fahrerin leicht und musste in einem Kasseler Krankhaus behandelt werden. Den Sachschaden an dem VW-Polo beziffern die Beamten mit etwa 3.000 Euro, den Schaden am Renault mit 15.000 Euro. Umherfliegende Teile der Unfallfahrzeuge trafen noch einen weiteren Pkw, der die Hugo-Preuß-Straße befahren hatte. Ob an diesem Fahrzeug ebenfalls ein Schaden entstand, bedarf noch der Begutachtung. Während der Unfallaufnahme kam es zu Störungen des Straßen- und Schienenverkehrs.

Die ermittelnden Beamten der Unfallfluchtgruppe der Verkehrsinspektion Kassel suchen nun nach Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Kombi machen können. Hinweise werden unter der Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei erbeten.

