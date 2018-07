POL-KS: Kassel: Raub und Körperverletzungen innerhalb weniger Minuten: Trio flüchtet in Richtung Stern

Kassel (ots) - Am Samstagabend ereigneten sich innerhalb weniger Minuten gleich zwei schwere Straftaten im Bereich der Mauerstraße und Kurt-Schumacher-Straße. Wie die jeweiligen Opfer übereinstimmend angeben, sind sie mutmaßlich von ein und demselben Trio niedergeschlagen und getreten worden. In einem Fall raubten sie die Geldbörse und ein Handy, bevor sie in Richtung Stern flüchteten.

Beschreibung des Trios

Wie die Opfer berichten, sollen die Täter möglicherweise russischer Herkunft sein. Sie sind zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und von kräftiger Gestalt. Einer der Täter wird mit Anfang bis Mitte 30 Jahren beschrieben. Er soll ein dunkles T-Shirt, blaue Jeanshose und Turnschuhe getragen haben. Der zweite Täter habe ein helles T-Shirt und auch eine blaue Jeanshose sowie Turnschuhe getragen. Zum dritten Mann konnten keine weiteren Hinweise gegeben werden.

Opfer eher leicht verletzt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften die drei Männer gegen 22:20 Uhr in der Mauerstraße auf ihr erstes Opfer getroffen sein. Sie schlugen einen 45-Jährigen aus Kassel plötzlich und unvermittelt nieder und traten auf den am Boden Liegenden ein. Anschließend flüchteten sie in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Dort nach rechts abgebogen, auf dem Weg zum Stern, trafen sie auf ihr zweites Opfer. Hier schlugen sie dann einen 38-Jährigen aus Kassel mit mehreren Faustschlägen zu Boden und traten anschließend gemeinsam auf das Opfer ein. Anders als im ersten Fall, nahmen sie hier sein Portemonnaie und sein Handy, Huawai, Farbe schwarz, aus den Hosentaschen und flüchteten in Richtung Stern. In beiden Fällen kamen die Opfer glücklicherweise mit eher leichten Verletzungen davon.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten das für Raubdelikte zuständigen K 35 der Kripo Kassel bittet nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tätergruppe geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

