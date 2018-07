Kassel (ots) - Am Sonntag, 8. Juli 2018, ereignete sich in Bad Zwesten ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Gegen 15.00 Uhr befuhren ein 34-jähriger Pkw-Fahrer sowie ein 33- jähriger Kradfahrer, beide wohnhaft in Bad Zwesten, in dieser Reihenfolge die Kasseler Straße in südlicher Richtung. An einer Einmündung musste der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der Kradfahrer offenbar zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Bei dem folgenden Sturz zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle im Rettungswagen verstarb. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2000,- EUR geschätzt. Zur Unterstützung bei der Aufklärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Kassel ein Gutachter zur Unfallstelle beordert.

