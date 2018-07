POL-KS: Fuldatal (Landkreis Kassel): Brand in Rothwestener Fritz-Erler-Anlage: Polizei geht von Brandstiftung aus

Kassel (ots) - Am heutigen Freitagmorgen brannte es im Keller eines alten Heizkraftwerks an Sonnenallee im Fuldataler Ortsteil Rothwesten. Nach den bisherigen Ermittlungen der am Brandort in der Fritz-Erler-Anlage eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo, dürfte das Feuer vorsätzlich gelegt worden sein. Der genaue Sachschaden kann derzeit nicht verlässlich beziffert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wie die am Tatort eingesetzten Kripobeamten berichten, meldete ein Passant gegen 7:30 Uhr den Brand bei der Feuerwehr. Die Leitstelle der Kasseler Feuerwehr informierten die Freiwillige Feuerwehr Fuldatal und die Kasseler Polizei. Während die Wehrleute durch ihren schnellen Einsatz ein größeres Brandausmaß verhinderten, begannen die Kripobeamten mit den ersten Ermittlungen an der Brandstelle. Nach derzeitigen Erkenntnissen, dürfte ein noch Unbekannter im Keller des gegenüber der Hausnummer 7 gelegenen Heizkraftwerks Feuer gelegt haben. Das Feuer zerstörte mindestens zwei Kühlbehälter und dort gelagertes Holz sowie andere Teile des Inventars. Es ist zu vermuten, dass auch ein Gebäudeschaden verursacht wurde. Die Statik könnte beeinträchtigt sein. Da dies noch nicht eindeutig geklärt ist, kann die genaue Schadenshöhe derzeit nicht angegeben werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache lassen nicht viele Möglichkeiten zu. Da das Gebäude von der Stromversorgung getrennt ist, kann eine technische Ursache ausgeschlossen werden. Daher gehen die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des für Brände zuständigen K 11 davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden ist. Nun bitten sie Zeugen, die verdächtigte Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf Tatverdächtige geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Torsten Werner Pressesprecher Tel.: 0561 - 910 1020

